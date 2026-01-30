В Госдуме заговорили о необходимости применения мощного оружия на Украине

Надо закончить это раз и навсегда, иначе будем бесконечно тянуть эту резину. Сейчас мы применяем практически обычное вооружение, даже не повышенной мощности. У нас есть более сильное оружие, не обязательно ядерное. Это вооружение с гораздо более мощным тротиловым эквивалентом, тот же «Буревестник», например".

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал не тянуть резину: "