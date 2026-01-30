В Госдуме заговорили о необходимости применения мощного оружия на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты Государственной Думы "настаивают на применении более мощного оружия — "оружия возмездия" — и достижении целей специальной военной операции".
Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал
не тянуть резину: "Надо закончить это раз и навсегда, иначе будем бесконечно тянуть эту резину. Сейчас мы применяем практически обычное вооружение, даже не повышенной мощности. У нас есть более сильное оружие, не обязательно ядерное. Это вооружение с гораздо более мощным тротиловым эквивалентом, тот же «Буревестник», например".
Эти заявления прозвучали на фоне "создания благоприятных условий для проведения переговоров", о чём сегодня сообщил
журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил
, что к Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения, а "принцип территориальной целостности превалирует". Президент Украины Зеленский в очередной раз сказал, что с принципиальными для России положениями "плана Трампа" он не согласен
и что "Украина не готова к компромиссам
, которые ведут к нарушению территориальной целостности".