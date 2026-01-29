Сбербанк: россияне научились "класть трубку и не реагировать", но на подходе индустрия дипфейков

Сбербанк отмечает, что объём похищенных мошенниками у россиян средств по итогам 2025 года остался на уровне около 280-285 млрд руб., и это означает, что он перестал расти: "Количество телефонных звонков не уменьшилось в адрес граждан. Просто наши граждане, благодаря в том числе средствам массовой информации, научились в большей степени класть трубку и не реагировать".

В то же самое время Сбербанк отмечает активное внедрение мошенниками ИИ-инструментов и теперь уже ожидает кратного роста объёмов хищений с применением дипфейков, причём инструмента для борьбы с этим нет, а должен был быть ещё "вчера", заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в Совете Федерации.

Тысячи уже таких рассылок, делается это в секунду, делается это мгновенно. Есть у нас инструмент, как с этим бороться? Пока нет. Надо его вводить? Очевидно надо, на наш взгляд, надо было вчера это делать ". "Мошенники делают перегруппировку и уходят в другие инструменты. Они быстро, в течение полугода, фактически разработали целую большую индустрию дипфейков. Мы об этом говорим с вами вместе в течение года, наверное, что это придет. Уже пришло, я знаю, у меня в базе данных есть какие-то руководители аппаратов, руководители структур, комитетов, от имени которых рассылаются разные всякие дипфейки и так далее.

Дипфейк - метод синтеза, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте. Он позволяет подменять лицо, мимику, жесты и голос в видео или звуковой дорожке. При этом нейросети сами не справляются с распознанием, было ли видео создано нейросетями.

