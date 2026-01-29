Сбербанк: россияне научились "класть трубку и не реагировать", но на подходе индустрия дипфейков

Сбербанк отмечает, что объём похищенных мошенниками у россиян средств по итогам 2025 года остался на уровне около 280-285 млрд руб., и это означает, что он перестал расти: "Количество телефонных звонков не уменьшилось в адрес граждан. Просто наши граждане, благодаря в том числе средствам массовой информации, научились в большей степени класть трубку и не реагировать".
В то же самое время Сбербанк отмечает активное внедрение мошенниками ИИ-инструментов и теперь уже ожидает кратного роста объёмов хищений с применением дипфейков, причём инструмента для борьбы с этим нет, а должен был быть ещё "вчера", заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в Совете Федерации.
Дипфейк - метод синтеза, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте. Он позволяет подменять лицо, мимику, жесты и голос в видео или звуковой дорожке. При этом нейросети сами не справляются с распознанием, было ли видео создано нейросетями.