 

В Рунете продолжается взрывной рост дипфейков, их обнаружение усложняется из-за "качественного прогресса нейросетей"

Количество распространённых в Рунете дипфейков за сентябрь достигло исторического максимума, только в августе было выявлено 77% от их общего количества за весь 2024 год. "Взрывной рост числа дипфейков в Рунете фиксируется с апреля, и эта динамика сохраняется. Только за август выявлено 77% от общего количества дипфейков за весь 2024 год - 63 дипфейка. В сентябре выявлено 65 уникальных дипфейков, что стало историческим максимумом. Это говорит о том, что можно ожидать дальнейшего роста числа таких видео", - сообщили ТАСС в АНО "Диалог Регионы".

По данным организации, с января по сентябрь было выявлено 342 уникальных дипфейка, что в 4,1 раза больше, чем за весь 2024 год (84 дипфейка). "По прогнозам, к концу 2025 года количество дипфейков в пять раз превысит показатели прошлого года", - сообщили эксперты. Около 81% дипфейков создается с применением технологии LipSync, позволяющей синхронизировать движение губ на видео с любым аудиофайлом.

Также "в 2025 году было зафиксировано 54 случая - 17% от общего числа создания дипфейков по социально значимым вопросам посредством диффузионных моделей нейронных сетей, способных одновременно сгенерировать видео и аудио. Данные модели позволяют создать дипфейк только по текстовому описанию, без референса".

 

Аудитория фейковых видео увеличивается. "За неполный 2025 год было выявлено в 5,9 раза больше копий дипфейков (55 тыс.), чем за весь 2024 год (9,3 тыс.). Исходя из представленных данных, количество просмотров такого контента в текущем году составило 122,5 млн, что в 3,1 раза превышает показатели всего 2024 года", - отметили в организации.

Начальник управления по противодействию недостоверной информации "Диалог Регионов" Сергей Маклаков сообщил, что с октября 2024 года количество уникальных дипфейков в России ежеквартально растет примерно в 1,5-2 раза. "Это связано, в том числе, с качественным прогрессом нейросетей по генерации видео. Чаще всего персоналиями дипфейков - 79% от общего числа, становятся губернаторы регионов и другие госслужащие". Наибольшее количество дипфейков - 15 уникальных случаев - было направлено против губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Сейчас для создания дипфейков требуется ролик-донор, в котором заменяется речь героя. Следующий виток развития такого социально опасного контента - повышение доступности и качества диффузионных моделей, когда для создания дипфейка уже не потребуется исходного видео. Это усложнит и процесс фактчекинга, и технологическую детекцию", - сообщили ТАСС в АНО "Диалог Регионы".

 

