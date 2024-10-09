 

ИИ генерит порнографию; уполномоченная по правам человека в РФ пытается защищать права людей, пострадавших от ИИ

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во взаимодействии с уполномоченными органами ищет инструментарии для защиты прав людей, пострадавших от искусственного интеллекта. "В мой адрес сегодня поступает все больше и больше обращений от пострадавших от искусственно интеллекта. И мы ищем инструментарии для защиты прав человека, ставшего жертвой этих манипуляций при содействии Минцифры и Роскомнадзора", - сказала Москалькова.
От создания с помощью ИИ непристойных порнографических дипфейков сегодня страдают люди в диапазоне от итальянского премьер-министра Джорджии Мелони до южнокорейских школьниц и студенток, чьи фотографии и личные данные утекли в сеть. В Южной Корее распространение искусственно сгенерированного порнографического материала затронуло больше 500 школ и университетов.
 
Объем созданных генеративным искусственным интеллектом за полтора года изображений равен объему сделанных фотографами фото за 150 лет, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сбербанк намерен за 2024 год заработать примерно 450 млрд рублей от внедрения искусственного интеллекта.
 
 

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