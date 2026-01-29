В Кремле не комментируют информацию по "энергетическому перемирию" с Украиной и вообще о переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал Дмитрия Пескова, заявив, что "в отличие от украинцев, от американцев мы переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине, не комментируем публично". Также он сказал, что не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались США и Украина.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины предполагают возможность введения в страну британских и французских войск при поддержке США, и что такое соглашение якобы уже достигнуто. Военблогер Алексей Живов написал, что "звучит это всё очень скверно: и условные британские войска под Белгородом, и договор о коллективной безопасности США и Украины".

Глава Чечни Рамзан Кадыров определённо высказался против переговоров России и Украины: "Это государство [Украина] не будет существовать <…>. Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано, - я против".