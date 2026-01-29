 

В Кремле не комментируют информацию по "энергетическому перемирию" с Украиной и вообще о переговорах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас не может комментировать информацию о переговорах по энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. В частности, военный блогер Владимир Романов написал, будто "поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в Вооружённых силах РФ введён запрет на огневое поражение… любых объектов инфраструктуры по всей Украине".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал Дмитрия Пескова, заявив, что "в отличие от украинцев, от американцев мы переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине, не комментируем публично". Также он сказал, что не знаето каких именно гарантиях безопасности договаривались США и Украина.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины предполагают возможность введения в страну британских и французских войск при поддержке США, и что такое соглашение якобы уже достигнуто. Военблогер Алексей Живов написал, что "звучит это всё очень скверно: и условные британские войска под Белгородом, и договор о коллективной безопасности США и Украины".

Глава Чечни Рамзан Кадыров определённо высказался против переговоров России и Украины: "Это государство [Украина] не будет существовать <…>. Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано, - я против".

