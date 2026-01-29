Юристы рассказали о факторах, которые могут вызвать блокировки денежных переводов

Юрист Александр Хаминский сказал, что банк может заблокировать перевод из-за ошибки в комментарии к платежу, следует избегать таких слов, как "оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий".

Хаминский объяснил, что счета физических лиц не предусмотрены для коммерческих операций, и посоветовал не писать подобные комментарии.

Кроме того, россияне могут столкнуться с блокировкой денежных переводов, если за двое суток до этого был изменен номер телефона на «Госуслугах» или в онлайн-банке. Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнёры» Дмитрий Пашин отметил, что у банков вызывает подозрение абсолютно любая операция, за 48 часов до которой была произведена смена номера телефона.

Ранее стало известно, что за первые недели 2026 года банки в РФ заблокировали несколько миллионов карт и счетов физлиц.



