 

В МВД рассказали, зачем мошенники крадут биометрические данные россиян

В пресс-центре МВД рассказали, что мошенников интересуют фотографии и голоса россиян - с целью создания дипфейков, взлома аккаунтов и шантажа. "Угроза кражи биометрических данных - это угроза вашей идентичности, репутации и приватности в долгосрочной перспективе. В настоящее время мошенники в основном собирают фотографии и голоса россиян", -сказали в МВД.

Такие сведения могут быть использованы и для взлома аккаунтов. Поскольку некоторые сервисы требуют подтверждения личности по видео, получив нужные ракурсы лица, мошенники проходят такие проверки, уточнили в ведомстве.

Мошенники могут использовать фотографии для создания поддельных аккаунтов в соцсетях, схем с "fake boss" (поддельный руководитель) или фиктивных анкет на вакансию. Также собранные ими биометрические данные могут быть использованы для шантажа и дискредитации. "Данные могут попасть в открытый доступ или продаваться на теневых форумах. Это риск репутационных потерь", - пояснили в МВД

Биометрические персональные данные - это сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (отпечатки пальцев, геометрия лица, голос, генетические данные). В отличие от документа или банковской карты, биометрию невозможно поменять, её утечка - это утечка навсегда.

В 2024 году телефонные мошенники похитили у россиян около 300 млрд рублей, и в 2025 году Сбербанк прогнозирует рост похищенного ещё на 15-20%. «На пороге новая проблема — дипфейки на вооружении киберпреступников. Уже через месяц-два появится новый инструмент, когда можно будет говорить в одной стране на собственном языке с жертвой, которая находится в другой стране и знает другой язык», — сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

С 2026 года Российские железные дороги вводят посадку в поезда по биометрии (сейчас это подаётся как одна из возможностей).


