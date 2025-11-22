 

ЦБ будет вознаграждать банки за операции с цифровым рублём

Банк России установил размеры вознаграждений, которые будут выплачиваться коммерческим банкам за то, что их клиенты будут проводить операции в цифровых рублях. Вознаграждения для участников платформы начнут действовать с 1 января 2026 года, при этом льготный нулевой период продлится до конца 2026 года. 

"Совет директоров Банка России 21 ноября 2025 года принял решение утвердить и ввести в действие с 1 января 2026 года размеры вознаграждений, выплачиваемых оператором платформы участникам платформы, за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем платформы и платформой, при осуществлении пользователем платформы расчетов цифровыми рублями", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

С 2027 года за переводы от физических лиц юридическим (C2B), за исключением оплаты жилищно-коммунальных услуг, банк-отправитель будет получать 0,1% от суммы перевода, но не более 500 рублей за один перевод. Участник платформы, который предоставил юрлицу - получателю перевода - реквизиты перевода в виде кода, получит 0,15% от суммы перевода, но не более 750 рублей за один перевод.

За переводы по оплате жилищно-коммунальных услуг вознаграждение участнику платформы, от которого на платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств, составит 0,05% от суммы перевода, но не более 2,5 рубля за один перевод. Вознаграждение участнику платформы, который предоставил получателю перевода - юридическому лицу, полученные от него реквизиты перевода в виде кода, с 2027 года составит 0,1% от суммы перевода, но не более 5 рублей за один перевод

За переводы между юридическими лицами (B2B) участник платформы, от которого на платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств, получит фиксированное вознаграждение в размере 10 рублей за операцию.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума приняла ряд законов касательно МРОТ и налогов
» За 10 лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80%
» Windows 10 вышла в свет
» Единороссы наметили социальные приоритеты своей работы
» Объединенная пресс-конференция петербургской оппозиции
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы; мигранты из ЕАЭС будут платить НДФЛ так же, как россияне

  • 11:34
  • 385

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Сызрани

  • 10:40
  • 389

ЦБ будет вознаграждать банки за операции с цифровым рублём

  • 10:18
  • 381

"Гугл" без ведома пользователей использует их почту для обучения ИИ

  • 10:06
  • 408

У бывшего министра Москвы изъяли имущество на миллиард, а у бывшего депутата Госдумы - на два миллиарда

  • 22:54
  • 448
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram