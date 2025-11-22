ЦБ будет вознаграждать банки за операции с цифровым рублём

Банк России установил размеры вознаграждений, которые будут выплачиваться коммерческим банкам за то, что их клиенты будут проводить операции в цифровых рублях. Вознаграждения для участников платформы начнут действовать с 1 января 2026 года, при этом льготный нулевой период продлится до конца 2026 года.

"Совет директоров Банка России 21 ноября 2025 года принял решение утвердить и ввести в действие с 1 января 2026 года размеры вознаграждений, выплачиваемых оператором платформы участникам платформы, за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем платформы и платформой, при осуществлении пользователем платформы расчетов цифровыми рублями", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

С 2027 года за переводы от физических лиц юридическим (C2B), за исключением оплаты жилищно-коммунальных услуг, банк-отправитель будет получать 0,1% от суммы перевода, но не более 500 рублей за один перевод. Участник платформы, который предоставил юрлицу - получателю перевода - реквизиты перевода в виде кода, получит 0,15% от суммы перевода, но не более 750 рублей за один перевод.

За переводы по оплате жилищно-коммунальных услуг вознаграждение участнику платформы, от которого на платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств, составит 0,05% от суммы перевода, но не более 2,5 рубля за один перевод. Вознаграждение участнику платформы, который предоставил получателю перевода - юридическому лицу, полученные от него реквизиты перевода в виде кода, с 2027 года составит 0,1% от суммы перевода, но не более 5 рублей за один перевод

За переводы между юридическими лицами (B2B) участник платформы, от которого на платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств, получит фиксированное вознаграждение в размере 10 рублей за операцию.



