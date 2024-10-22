 

Украинцы атаковали заводы под Тулой, Тамбовом и Воронежем, погибшие и раненые в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и под Белгородом

Помещения двух спиртзаводов - Ефремовского и в поселке Лужковский Суворовского района - повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область.
Взрыв и пожар произошли на заводе АО "Биохим" (производит этиловый спирт) в городе Рассказово Тамбовской области в результате попадания украинского БПЛА.
В Воронежской области из-за атаки БПЛА также повреждён цех одного из промышленных предприятий.
В Энергодаре (Запорожская область) из-за украинской атаки погиб сотрудник АЗС.
Мирная жительница ранена при обстреле украинцами Горловки, затем ранены ещё двое.
Дрон атаковал движущийся автомобиль на участке трассы Черемошное - Октябрьский в Белгородской области, ранен мужчина.
Также ранена мирная жительница при обстреле украинцами Алёшек Херсонской области. Затем украинцы обстреляли Парк Славы в Алёшках, погиб сотрудник ЖКХ, ещё один мирный житель ранен.
В Курской области 18 объектов культурного наследия получили повреждения в результате украинских обстрелов. 
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