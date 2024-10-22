Украинцы атаковали заводы под Тулой, Тамбовом и Воронежем, погибшие и раненые в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и под Белгородом

Помещения двух спиртзаводов - Ефремовского и в поселке Лужковский Суворовского района - повреждены
в результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область.
Взрыв и пожар
произошли на заводе АО "Биохим" (производит этиловый спирт) в городе Рассказово Тамбовской области в результате попадания украинского БПЛА.
В Воронежской области из-за атаки БПЛА также повреждён
цех одного из промышленных предприятий.
В Энергодаре (Запорожская область) из-за украинской атаки погиб
сотрудник АЗС.
Мирная жительница ранена
при обстреле украинцами Горловки, затем ранены
ещё двое.
Дрон атаковал движущийся автомобиль на участке трассы Черемошное - Октябрьский в Белгородской области, ранен
мужчина.
Также ранена
мирная жительница при обстреле украинцами Алёшек Херсонской области. Затем украинцы обстреляли Парк Славы в Алёшках, погиб
сотрудник ЖКХ, ещё один мирный житель ранен.
В Курской области 18 объектов культурного наследия получили повреждения
в результате украинских обстрелов.