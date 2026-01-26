На фоне переговоров в Абу-Даби генсек НАТО "тихо работает за кулисами" над снятием ограничений дальнобойного оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что тихо работает над снятием ограничений на применение Украиной поставленного западными странами дальнобойного оружия против России. Генсек НАТО подчеркнул, что не может открыто комментировать детали поставок, но может «тихо работать за кулисами».

Комментируя встречу в Абу-Даби в формате РФ-США-Украина, Кремль положительно оценил "сам факт того, что в конструктивном ключе эти контакты начались".

Президент Украины Зеленский заявил, что встречи в этом формате будут продолжаться и будут происходить некие согласования. В то же время он категорически отказался идти на уступки территории.