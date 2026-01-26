Иностранцам с неснятой судимостью могут запретить гражданство РФ; ранее из-за судимости отказали в гражданстве РФ Ермеку Тайчибекову

В 2021 году официальная представительница МИД Мария Захарова говорила, что пророссийскому казахскому активисту Ермеку Тайчибекову отказали в российском гражданстве из-за неснятой судимости. Теперь Тайчибеков снова в казахской тюрьме: суд в Алма-Ате приговорил его к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом послужило его интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей. Брат Тайчибекова сообщал о жестоком обращении с Ермеком в тюрьме.
Пересмотр подхода к тестированию мигрантов на знание русского языка вывел из тени и принёс в федеральный бюджет 10 млрд рублей, заявил руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "Только в этом году из тени, из коррупции 10 млрд пришли в бюджет страны в результате совместной работы законодателей и всех, кто этим занимался. В том числе и МВД, которое пересмотрело подход к контролю за объективностью и честностью проведения экзаменов", - сказал Васильев.