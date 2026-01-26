Иностранцам с неснятой судимостью могут запретить гражданство РФ; ранее из-за судимости отказали в гражданстве РФ Ермеку Тайчибекову

Однако новые основания для аннулирования не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу. К

омиссия одобрила и законопроект, который обяжет иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД при подаче документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ.

От обязанности предоставлять справку о судимости освобождаются лица, не достигшие 14 лет. Для граждан Украины устанавливается переходный период в два года, "это связано с затруднениями в процессе её [справки] получения".