Иностранцам с неснятой судимостью могут запретить гражданство РФ; ранее из-за судимости отказали в гражданстве РФ Ермеку Тайчибекову

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому иностранцам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, будут отказывать в получении российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ. Однако новые основания для аннулирования не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу. Комиссия одобрила и законопроект, который обяжет иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД при подаче документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ. От обязанности предоставлять справку о судимости освобождаются лица, не достигшие 14 лет. Для граждан Украины устанавливается переходный период в два года, "это связано с затруднениями в процессе её [справки] получения".

В 2021 году официальная представительница МИД Мария Захарова говорила, что пророссийскому казахскому активисту Ермеку Тайчибекову отказали в российском гражданстве из-за неснятой судимости. Теперь Тайчибеков снова в казахской тюрьме: суд в Алма-Ате приговорил его к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом послужило его интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей. Брат Тайчибекова сообщал о жестоком обращении с Ермеком в тюрьме.  

 

Пересмотр подхода к тестированию мигрантов на знание русского языка вывел из тени и принёс в федеральный бюджет 10 млрд рублей, заявил руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "Только в этом году из тени, из коррупции 10 млрд пришли в бюджет страны в результате совместной работы законодателей и всех, кто этим занимался. В том числе и МВД, которое пересмотрело подход к контролю за объективностью и честностью проведения экзаменов", - сказал Васильев. 

 


