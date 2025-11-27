 

Более 84% всех местных депутатов являются членами партии "Единая Россия"

Более 84% всех местных депутатов являются членами партии "Единая Россия", всего их более 130 тыс. человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на всероссийском форуме муниципальных депутатов ЕР.

"Наша партия с вами - абсолютный лидер среди российских партий по уровню представительства на муниципальном уровне. Свыше 84% всех местных депутатов - это наши с вами товарищи по партии, однопартийцы, всего более 130 тыс. Это, что там скрывать, огромная сила".

Он подчеркнул, что работа муниципального депутата - "никакая не привилегия, а особая ответственность", весьма непростой вызов. "Весь поток самых сложных вопросов, с которыми сталкиваются наши люди, граждане нашей страны, попадает к вам. Это, на самом деле, весьма нелегкая работа, работать с людьми вообще непросто, особенно с учетом того, что редко, когда к вам кто-то приходит для того, чтобы сказать спасибо", - сказал Медведев.

"Именно вы обеспечиваете эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны, прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы. Именно это, кстати, и делает нашу партию "Единая Россия" действительно народной партией, так устроен мир, если какая-то политическая сила находится в самом низу и именно она решает эти вопросы, она становится народной партией".


