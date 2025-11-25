 

Путин поздравил Ельцин Центр с десятилетним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с десятилетним юбилеем Ельцин Центр, посвящённый первому главе государства Борису Ельцину. Ельцин Центр начал работу 25 ноября 2015 года. На церемонии открытия присутствовал Путин. На строительство потратили более 7 миллиардов рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию протокол, составленный по статье о дискредитации армии на главу киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова. Судья Екатерина Гейгер отметила, что документ был составлен с нарушениями. В частности в протокол вносились изменения без в отсутствии самого Шмырова, об изменениях его не проинформировали. Протокол по административной статье на Вячеслава Шмырова составили в конце августа. Причиной стал его пост, опубликованный в феврале 2022 года. 
Ранее Екатерина Гейгер признала виновной в дискредитации армии и первого заместителя директора Ельцин Центра Людмилу Телень. Ей назначили штраф в 45 тыс. руб. Поводом для составления протокола на Людмилу Телень стал пост дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Она опубликовала его 25 февраля 2022 года в своем аккаунте в социальной сети, а Людмила Телень сделала репост этой записи к себе на страницу. При этом сама Татьяна Юмашева не понесла наказания.

