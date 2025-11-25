Путин поздравил Ельцин Центр с десятилетним юбилеем

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию протокол, составленный по статье о дискредитации армии на главу киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова. Судья Екатерина Гейгер отметила, что документ был составлен с нарушениями. В частности в протокол вносились изменения без в отсутствии самого Шмырова, об изменениях его не проинформировали.

Протокол по административной статье на Вячеслава Шмырова составили

в конце августа. Причиной стал его пост, опубликованный в феврале 2022 года.