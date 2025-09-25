«Воин Экспо» пройдет на Тишинке

В ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, в выставочном центре на Тишинке состоится «Воин экспо».

Выставка расскажет гостям о развитии военного дела в период СВО и новинках носимого вооружения, которые появились в последние годы.





Можно будет увидеть как продукцию именитых оружейных брендов, так и разработки небольших компаний, активно развивающихся сейчас и занимающих свою долю на этом ныне важном рынке.

Большая часть образцов, которые можно увидеть на выставке, уже поставляется в войска и используется бойцами по назначению.

В числе экспонатом выставки - военная и тактическая экипировка и снаряжение, обувь, радиосвязь, тактическая медицина, оборудование для выживания и многое другое.



Задача оргкомитета, как рассказали его представители, в том, чтобы сделать мероприятие для людей и о людях, создать простую неофициозную атмосферу для комфортного общения.

На выставке также можно будет пообщаться с гостями – военными блогерами и корреспондентами, ветеранами СВО и теми, кто занимается доставкой гуманитарных грузов в зону ведения военных действий.



Организатор выставки – АНО «Стратег», организатор военно-тактических мероприятий.