 

«Воин Экспо» пройдет на Тишинке

В ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, в выставочном центре на Тишинке состоится «Воин экспо».

Выставка расскажет гостям о развитии военного дела в период СВО и новинках носимого вооружения, которые появились в последние годы.

 

  


Можно будет увидеть как продукцию именитых оружейных брендов, так и разработки небольших компаний, активно развивающихся сейчас и занимающих свою долю на этом ныне важном рынке.

Большая часть образцов, которые можно увидеть на выставке, уже поставляется в войска и используется бойцами по назначению.

В числе экспонатом выставки - военная и тактическая экипировка и снаряжение, обувь, радиосвязь, тактическая медицина, оборудование для выживания и многое другое.

Задача оргкомитета, как рассказали его представители, в том, чтобы сделать мероприятие для людей и о людях, создать простую неофициозную атмосферу для комфортного общения.

На выставке также можно будет пообщаться с гостями – военными блогерами и корреспондентами, ветеранами СВО и теми, кто занимается доставкой гуманитарных грузов в зону ведения военных действий.


Организатор выставки – АНО «Стратег», организатор военно-тактических мероприятий.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Военная медицина. XX век
» «Олдтаймер-Галерея» – выставка старинных автомобилей и технического антиквариата
» «Бал Авторских кукол» собрал гостей на Тишинке
» О картинках с выставки
» Пенсионеры России устроили голодный бунт
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Еврокомиссии заявили, что будущая европейская "антидроновая стена" - это не только щит, но и меч

  • 21:51
  • 122

«Воин Экспо» пройдет на Тишинке

Выставка по истории военной медицины открылась в одной из библиотек Москвы

Мигранту-нелегалу, который забил до смерти пожилую исследовательницу русского костюма, дали 12 лет и 5 месяцев

  • 20:28
  • 155

Генерал Шаманов в Госдуме выступил против того, чтобы русским казачьим станицам давали чеченские названия

  • 20:05
  • 192

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской областях

  • 19:47
  • 208
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram