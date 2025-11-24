 

Морской порт Туапсе забрали у Шахлара Новрузова и вернули РФ

 

Арбитражный суд Краснодарского края обратил в доход государства морской порт Туапсе (ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» ТМКП). Решение удовлетворило иск Генеральной прокуратуры о возврате стратегического порта. Государству также переданы активы предприятия порта и активы, связанные с Шахларом Новрузовым.

Суд признал недействительной сделку и договор купли-продажи между Новрузовым и Басиным О.Е., а также компанией «Вониксель Лимитед» в отношении ста процентов долей в уставном капитале ТМКП.

Шахлар Новрузов был задержан 1 сентября по обвинению в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей. Он является одним из самых заметных представителей диаспоры Азербайджана на Кубани.

В Азербайджане остаются арестованными 11 россиян (задержаны 30 июня - 1 июля нынешнего года), в октябре, после встречи азербайджанского и российского президентов, были освобождены лишь два сотрудника Sputnik Азербайджан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Аэропорт "Домодедово" перешёл государству
» Херсонский порт возобновил работу, Крым отправит пассажирские поезда в Запорожье
» 3 года на зоне за надпись на заборе
»  Бессрочная забастовка в Санкт-Петербурге
» Россия готова отдать Китаю часть территории
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Инстинкты и доктрины

Инстинкты и доктрины

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Петербурге прошла объединенная выставка собак и кошек

В Москве прошла выставка собак "Евразия"

Морской порт Туапсе забрали у Шахлара Новрузова и вернули РФ

  • 22:28
  • 206

Скрытые мотивы Трампа просты

Новое Средневековье: Бердяев и Гарри Поттер

В Австралии сенатор пришла на заседание в парандже и была названа "расисткой"

  • 15:06
  • 433
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram