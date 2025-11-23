 

Каждый пятый житель Британии родился за границей, 57% молодых мусульман Франции выступают за шариат

Каждый пятый житель Британии родился за границей; всего несколько лет назад это был каждый шестой, но с 2021 по 2024 год в страну въехали почти три миллиона не-британцев. При этом из исследования Офиса национальной статистики неясно, сколько британцев являются таковыми лишь во втором поколении. 
Во Франции 57% молодых мусульман считают, что шариат должен иметь приоритет над законами Французской Республики; среди всех мусульман страны этот показатель достигает 46%. Поддержка изменений исламских норм на более мягкие среди молодёжи снизилась с 41% в 1998 году до 12% в 2025-м. За тот же период посещаемость мечетей выросла с 7% до 40%, соблюдение Рамадана — с 51% до 83%.

В России, по данным ФАДН, в 2023 году 35% мигрантов желали жить по шариату; в 2022 году этот показатель был 43,5%24% опрошенных выражали готовность участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в РФ по нормам шариата, а 15,3% респондентов были готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов.
 
Заместитель министра образования и науки Киргизии Альберт Махметкулов заявил, что в республике растёт спрос на изучение русского языка, что обусловлено миграционным фактором и предпочтением местной молодёжи получать высшее образование в России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В 2023 году каждый третий ребёнок в Англии родился у неанглийской матери
» Всего за 10 лет гордость британцев за свою историю уменьшилась на 22%
» Каждый пятый ребёнок в Британии имеет проблемы с психикой, в США провели исследование интеллекта толстых детей
» 43,5% мигрантов в РФ предпочитают шариат светскому законодательству, 24% готовы ради этого выходить на протесты
» Каждый четвёртый британец теперь живёт без отопления
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Российские шахматистки победили в командном чемпионате мира

  • 20:10
  • 357

Каждый пятый житель Британии родился за границей, 57% молодых мусульман Франции выступают за шариат

  • 16:52
  • 442

В ритме Трампа

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянской, Курской, Белгородской, Херсонской областях, ДНР

  • 12:26
  • 620

В МВД рассказали о частых способах мошенничества; схема с квартирами распространилась на машины

  • 12:13
  • 381
Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram