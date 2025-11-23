Каждый пятый житель Британии родился за границей, 57% молодых мусульман Франции выступают за шариат

24% опрошенных выражали готовность участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в РФ по нормам шариата, а 15,3% респондентов были готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов.

В России, по данным ФАДН, в 2023 году 35% мигрантов желали жить по шариату; в 2022 году этот показатель был 43,5%