Каждый пятый житель Британии родился за границей, 57% молодых мусульман Франции выступают за шариат

Каждый пятый
житель Британии родился за границей; всего несколько лет назад это был каждый шестой, но с 2021 по 2024 год в страну въехали почти три миллиона не-британцев. При этом из исследования Офиса национальной статистики неясно, сколько британцев являются таковыми лишь во втором поколении.
Во Франции 57%
молодых мусульман считают, что шариат должен иметь приоритет над законами Французской Республики; среди всех мусульман страны этот показатель достигает 46%. Поддержка изменений исламских норм на более мягкие среди молодёжи снизилась с 41% в 1998 году до 12% в 2025-м. За тот же период посещаемость мечетей выросла с 7% до 40%, соблюдение Рамадана — с 51% до 83%.
В России, по данным ФАДН, в 2023 году 35%
мигрантов желали жить по шариату; в 2022 году этот показатель был 43,5%
, 24% опрошенных выражали готовность участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в РФ по нормам шариата, а 15,3% респондентов были готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов.
Заместитель министра образования и науки Киргизии Альберт Махметкулов заявил
, что в республике растёт спрос на изучение русского языка, что обусловлено миграционным фактором и предпочтением местной молодёжи получать высшее образование в России.