 

Каждый пятый ребёнок в Британии имеет проблемы с психикой, в США провели исследование интеллекта толстых детей

Американские учёные провели исследование успеваемости более чем пяти тысяч одиннадцатилетних детей, и оказалось, что толстые дети не только более склонны к депрессии, но и их интеллектуальные показатели снижены. Однако остаётся неясным, снижена их мозговая активность из-за скверного питания или, наоборот, менее развитый мозг побуждает их к перееданию.
В Британии Национальная статистическая служба (ONS) также провела своё исследование, и выяснилось, что в 2023 году, по сравнению с 2022-м, выросло число детей, имеющих проблемы с психикой (теперь это каждый пятый), детей, живущих в бедности (каждый шестой), детей, ставших жертвами преступлений (каждый десятый), детей, которые видят в интернете какие-то беспокоящие их вещи (каждый третий). Лишь один показатель по сравнению с 2022 годом снизился: число детей, которые хотя бы раз в неделю бывают на природе (меньше половины). 
Психические расстройства детей стали резко расти после внедрения ковидорегуляций (в частности, "самоизоляции" и "удалёнки"), также несомненное воздействие на них оказала пропаганда трансгендерности. 


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APN.ru