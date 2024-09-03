Всего за 10 лет гордость британцев за свою историю уменьшилась на 22%

По данным популярной британской газеты "Дейли Мейл", всего за десятилетие число британцев, гордящихся своей историей, значительно уменьшилось. В 2013 году британской историей гордились 86% опрошенных, спустя десять лет (осенью 2023 года) - 64%. В 2013 году 62% британцев считали своё гражданство лучшим из возможных, сейчас так думают меньше половины опрошенных. 53% ещё гордятся британской демократией, но в 2013 году таких было 69%. И если в 2013 году 74% людей думали, что для того, чтобы быть "истинным британцем", надо родиться в Британии, - то теперь так думают 55%. Десять лет назад чуть больше половины (51%) ещё считали, что для этого важно иметь и британских предков, а теперь так думают 39%.

Ответы зависят от возраста опрашиваемых и их политических предпочтений. Чем старше люди, тем чаще они думают, что, чтобы быть британцем, в Британии надо родиться (73% из рождённых в 40-е и только 47% из рождённых в 90-е). Также важность рождения в Британии признают 78% сторонников Брекзита и только 45% сторонников членства в Евросоюзе.

Исследователи, проводившие опрос, не отрицают, что на результатах сказался сильный миграционный приток в страну за последние 20 лет, из-за чего Британия стала "более разнообразной с точки зрения этничности, языка и религии".







