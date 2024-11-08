 

В 2023 году каждый третий ребёнок в Англии родился у неанглийской матери

По данным Офиса Национальной Статистики, почти треть (31,8%) детей, появившихся на свет в Англии и Уэльсе в 2023 году, родились у матерей, которые сами родились за пределами Британии. В 2010-м году это был каждый четвёртый ребёнок (25,1%).
У 37,3% детей, родившихся в 2023 году в Англии и Уэльсе, хотя бы один из родителей - мигрант. 
Эти цифры медленно, но неуклонно растут с каждым годом.
В Лондоне у 67,4% детей, родившихся в 2023 году, хотя бы один из родителей - мигрант.
Большая часть мигрантов, рожающих детей в Британии, происходит из (в порядке убывания) Индии, Пакистана, Румынии, Нигерии, Польши, Бангладеш.
 
Комментарии британцев к этой новости (в "Дейли Мейл"): 
- "А у скольких детей дедушки и бабушки родились не в Британии?"
- "Что думают об этих цифрах британские налогоплательщики?"
- "Ну и конечно все эти небританские женщины сами заплатили за медицинский уход за ними".
- "А заплатили за это мы с вами".
- "Британки не могут себе позволить иметь детей, они должны работать и платить налоги, чтобы другие могли иметь большие семьи".



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