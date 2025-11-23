Я не знаю, будет ли принят "план Трампа" по украине, и если да - то в каком виде, и сколько он продлится, и нужно ли вообще его принимать. Не знаю потому, что, увы, так и не сумела уяснить целей войны и наших, российских возможностей в ней.





Но просто не могу не обращать внимания на то, что слово "сделка" вытеснило слово "победа". Не только в рассуждениях "американских партнёров", не только в российских СМИ, которые с попугайской готовностью бездумно подхватывают что угодно, но даже, например, в заявлениях главы МИД РФ.

Не знаю, когда это стало возможным. Тогда ли, когда начался переговорный процесс в Стамбуле? Или когда преобладающей мотивацией для участников СВО была сделана материальная? Или когда эфир стал полниться словами о том, что мы хотим быть гибкими и стремимся к компромиссу? Или когда процесс урегулирования был перехвачен - уж по крайней мере риторически он перехвачен - избранным американским президентом Трампом, с его нарциссической, цинической, сугубо прагматической манерой? Первое , что интересовало Трампа после покушения, - "показывают ли это в новостях?". И я не припомню случая, чтобы человек настолько открыто заявлял, что он хочет Нобелевскую премию мира.

И вот этот-то человек, прожжённый эгоист, нарцисс со склонностью к спецэффектам, этот деляга, ведущий себя то ли как взбалмошный старик, то ли как капризный ребёнок, падкий на лесть, - стал тем "миротворцем", в чей адрес на высшем российском уровне регулярно звучат хвалебные слова и выражается готовность сотрудничать. Не знаю, может быть, внутри не так, может, внутри разворачивается хитрейший план превыше моего понимания. Но внешне - так. Внешне мы движемся "в ритме Трампа".

И есть немало людей, готовых представлять "сделку" Трампа "победой России" - вот, например, Шмидт Межуев - это люди с аудиторией и с подвешенным языком, они могут уверенно выболтать что угодно из чего угодно. А ведь есть ещё так называемые "реалисты", которые напрямую про победу говорить не будут, но объявят, что это "лучшее из возможного в рамках реальной политики".

И я даже сама не знаю, лучшее это из возможного или нет, какие вообще остались возможности, может, всё остальное ещё хуже (откуда нам знать?).