 

В ритме Трампа

Я не знаю, будет ли принят "план Трампа" по украине, и если да - то в каком виде, и сколько он продлится, и нужно ли вообще его принимать. Не знаю потому, что, увы, так и не сумела уяснить целей войны и наших, российских возможностей в ней.

Но просто не могу не обращать внимания на то, что слово "сделка" вытеснило слово "победа". Не только в рассуждениях "американских партнёров", не только в российских СМИ, которые с попугайской готовностью бездумно подхватывают что угодно, но даже, например, в заявлениях главы МИД РФ.
 
Не знаю, когда это стало возможным. Тогда ли, когда начался переговорный процесс в Стамбуле? Или когда преобладающей мотивацией для участников СВО была сделана материальная? Или когда эфир стал полниться словами о том, что мы хотим быть гибкими и стремимся к компромиссу? Или когда процесс урегулирования был перехвачен - уж по крайней мере риторически он перехвачен - избранным американским президентом Трампом, с его нарциссической, цинической, сугубо прагматической манерой? Первое, что интересовало Трампа после покушения, - "показывают ли это в новостях?". И я не припомню случая, чтобы человек настолько открыто заявлял, что он хочет Нобелевскую премию мира.
 
И вот этот-то человек, прожжённый эгоист, нарцисс со склонностью к спецэффектам, этот деляга, ведущий себя то ли как взбалмошный старик, то ли как капризный ребёнок, падкий на лесть, - стал тем "миротворцем", в чей адрес на высшем российском уровне регулярно звучат хвалебные слова и выражается готовность сотрудничать. Не знаю, может быть, внутри не так, может, внутри разворачивается хитрейший план превыше моего понимания. Но внешне - так. Внешне мы движемся "в ритме Трампа". 
 
И есть немало людей, готовых представлять "сделку" Трампа "победой России" - вот, например, Шмидт и Межуев - это люди с аудиторией и с подвешенным языком, они могут уверенно выболтать что угодно из чего угодно. А ведь есть ещё так называемые "реалисты", которые напрямую про победу говорить не будут, но объявят, что это "лучшее из возможного в рамках реальной политики". 
И я даже сама не знаю, лучшее это из возможного или нет, какие вообще остались возможности, может, всё остальное ещё хуже (откуда нам знать?).
 
Но стилистически - когда победа замещается "сделкой" и "мирным планом" президента враждебного государства (США как становой хребет НАТО не перестают быть враждебным государством), обеспечивающего ведение боевых действий для нашего врага; больше того: когда имплементация этого мирного плана сопровождается открытыми угрозами в наш адрес - стилистически здесь нет пространства для оптимизма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Победа Трампа (экспресс-анализ)
» Политические предпочтения сторонников Трампа и сторонников Харрис
» Хиллари Клинтон считает, что во время штурма Капитолия Трамп получал инструкции от Путина
» Дональд Трамп уволил директора ФБР
» Путин будет работать с любым Ющенко, которого изберет народ Украины
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В ритме Трампа

ВСУ атакуют российские регионы, пожар на Шатурской ГРЭС

  • 12:26
  • 267

В МВД рассказали о частых способах мошенничества; схема с квартирами распространилась на машины

  • 12:13
  • 269
Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Маск заявил, что через 10-20 лет можно будет не работать; москвичи потребляют досуг по восемь часов в день

  • 18:31
  • 557

С начала года въезд в РФ запрещён 160 тысячам иностранцев, но тысячи меняют свои данные, чтобы всё-таки въехать в РФ

  • 17:41
  • 541
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram