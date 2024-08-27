 

Политические предпочтения сторонников Трампа и сторонников Харрис

Американский Исследовательский центр Пью публикует анализ ключевых расхождений в предпочтениях сторонников Трампа и сторонников Харрис в предстоящих американских президентских выборах.
- 89% сторонников Трампа считают, что владение оружием полезно для обеспечения безопасности законопослушных граждан, с этим согласны лишь 18% сторонников Харрис;
- 80% сторонников Харрис считают, что "наследие рабства" до сих пор влияет на положение чёрных американцев в США, с этим согласны лишь 24% сторонников Трампа;
- 88% сторонников Харрис считают, что для американцев как для нации чрезвычайно важна открытость людям со всего мира, с этим согласны лишь 34% сторонников Трампа;
- 60% сторонников Харрис считают, что пол можно выбирать, с этим согласны лишь 7% сторонников Трампа;
- 83% сторонников Трампа считают, что американская система правосудия недостаточно строга к преступникам, с этим согласны лишь 39% сторонников Харрис;
- 60% сторонников Трампа считают, что для общества хорошо, если брак и дети будут приоритетом для людей, с этим согласны лишь 17% сторонников Харрис.
Кроме того, 84% сторонников Трампа считают, что правительство должно быть небольшим и вмешиваться в возможно меньшее число дел, с этим согласны лишь 22% сторонников Харрис.
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