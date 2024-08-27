Политические предпочтения сторонников Трампа и сторонников Харрис

Американский Исследовательский центр Пью публикует анализ ключевых расхождений в предпочтениях сторонников Трампа и сторонников Харрис в предстоящих американских президентских выборах.

- 89% сторонников Трампа считают, что владение оружием полезно для обеспечения безопасности законопослушных граждан, с этим согласны лишь 18% сторонников Харрис;

- 80% сторонников Харрис считают, что "наследие рабства" до сих пор влияет на положение чёрных американцев в США, с этим согласны лишь 24% сторонников Трампа;

- 88% сторонников Харрис считают, что для американцев как для нации чрезвычайно важна открытость людям со всего мира, с этим согласны лишь 34% сторонников Трампа;

- 60% сторонников Харрис считают, что пол можно выбирать, с этим согласны лишь 7% сторонников Трампа;

- 83% сторонников Трампа считают, что американская система правосудия недостаточно строга к преступникам, с этим согласны лишь 39% сторонников Харрис;

- 60% сторонников Трампа считают, что для общества хорошо, если брак и дети будут приоритетом для людей, с этим согласны лишь 17% сторонников Харрис.

Кроме того, 84% сторонников Трампа считают, что правительство должно быть небольшим и вмешиваться в возможно меньшее число дел, с этим согласны лишь 22% сторонников Харрис.