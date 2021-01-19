 

Хиллари Клинтон считает, что во время штурма Капитолия Трамп получал инструкции от Путина

Хиллари Клинтон в разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что во время штурма Капитолия 6 января президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, который им манипулировал (pulls his strings). Клинтон выразила желание увидеть распечатку телефонных разговоров Трампа, чтобы понять, "кому он обязан". 
"Я не знаю, какое Путин имеет влияние на него [Трампа] -- политическое, финансовое или личное, но несомненно, что случившееся было подарком для Путина, потому что Путин хочет подорвать демократию в нашей стране и во всём мире", -- сказала Пелоси. 
Женщины-демократки сошлись на том, что для расследования случившегося необходимо создать специальную комиссию, наподобие той, что была создана для расследования теракта 9/11. 
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