Трамп празднует победу на президентских выборах. Даже CNN сообщает, что он набрал 266 голосов выборщиков (нужно 270), но подсчет продолжается и результат Трампа неизбежно улучшится.

Победа Трампа (экспресс-анализ)

1. Злобный безумный старик Байден оказался лучшим кандидатом против Трампа, чем «цветная женщина» Харрис. Снятие Байдена с выборов, как ни смешно, было ошибкой.

2. Повторилась ситуация 2016 года, когда Обама и его сторонники, которых оттеснила от кормушки партия Клинтонов, предпочли Трампа на 4 года, а не Хиллари Клинтон на 8. Вклад Обамы-Байдена в поражение Камалы колоссален. Хамская фраза Байдена, назвавшего сторонников Трампа «мусором», мобилизовала республиканский электорат. При этом Обама, судя по всему, не стал пользоваться своим админресурсом среди негритянской общины США: чернокожие мужчины, согласно «опросам на выходе», голосовали за Трампа.

3. Результат выборов: это парадоксальная победа Барака Обамы над «великой ведьмой Запада» Нэнси Пелоси и Чаком Шумером (ранее назывались Трампом как основные инициаторы свержения Байдена). Шумер тоже в минусе – он перестанет быть лидером демократического большинства в Сенате (хотя, вероятно, сохранит должность лидера меньшинства).

4. Демократы проиграли, но у них по-прежнему сохраняется ресурс ставить Трампу палки в колеса, особенно при голосовании коллегии выборщиков (декабрь 2024) и подсчете голосов выборщиков в Конгрессе под председательством Камалы Харрис (январь 2025).

5. Новый вице-президент Вэнс слишком хорош и всем нравится. Это значит, что его фигура не прикрывает Трампа от очередного покушения.

6. Трамп становится не только 45-м, но и 47-м президентом США. До него избраться дважды (но с перерывом в 4 года) сумел только демократ Гровер Кливленд в 19-м веке.

7. Борьба за наследство Трампа начнется почти сразу же после выборов – не следует забывать, что он приходит только на один срок. Преемника будет искать Республиканская партия, к реваншу будут готовиться обе фракции демократов – «обамисты» и «клинтонисты».