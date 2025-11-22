В Роскачестве рассказали о частом нарушении законодательства работодателями

Работодатель, который предлагает разные зарплаты мужчинам и женщинам на одной должности, нарушает закон, предупредила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она отметила, что в России мужчин с детства учат конкурировать и заявлять о себе, в то время как женщин поощряют быть скромными и исполнительными, и это выливается в неумение женщин отстаивать свои интересы.

«Статья 3 ТК РФ прямо запрещает любую дискриминацию в сфере труда, в том числе и по признаку пола. Это означает, что устанавливать разный оклад мужчине и женщине на одной и той же должности с одинаковой квалификацией и нагрузкой — это прямое нарушение закона. Проблема часто кроется в том, что женщины более мягко запрашивают повышения к окладу и в должности, спокойнее ведут переговоры при приеме на работу, работодатели этим иногда могут пользоваться».

Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора и отказ по причине возможного или реального материнства. Это является грубейшим нарушением законодательства