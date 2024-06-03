 

Вопрос трансгендеров стал ключевым для британских выборов

Действующий премьер Британии Риши Сунак пообещал в случае своей победы на выборах переписать "Закон о равенстве", определив пол как биологический. По словам премьер-министра, это будет знаковое изменение, и оно поможет защитить права девочек и женщин, поскольку "трансгендерным женщинам" будет запрещено входить в помещения, предназначенные только для женщин (больничные палаты, центры помощи изнасилованным женщинам, женские тюремные камеры и туалеты), а также участвовать в женских спортивных соревнованиях. Это будет касаться в том числе "трансгендерных женщин", перенесших "реконструктивную операцию". В настоящее время, если организаторы попытаются запретить "трансгендерным женщинам" посещать места, предназначенные только для женщин, они столкнутся с юридическими проблемами и могут быть привлечены к ответственности за дискриминацию. 
В то же время лидер лейбористской партии Кир Стармер ранее говорил, что в таких изменениях закона нет необходимости, заявив в 2022 году, что "транс-женщины - это женщины" и что неправильно говорить, что "шейка матки есть только у женщин".
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APN.ru