Гугл заплатит за нетрудоустройство азиатов и женщин

Американская компания "Гугл" согласилась выплатить более $3,8 млн для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплате труда сотрудников-азиатов и женщин.

Почти $1,4 млн из этих средств пойдут на выплату задолженности по зарплате более чем двум с половиной тысячам сотрудниц компании, работающих на инженерных должностях. Около $1,2 млн получат 1,8 тыс. женщин и 1,2 тыс. соискателей азиатского происхождения, которые пытались устроиться в компанию на должности разработчиков программного обеспечения.





Кроме того, Гугл согласилась пересмотреть свои правила найма и оплаты труда и исправить любые несоответствия для недопущения дискриминации, говорится в сообщении Минтруда США.







