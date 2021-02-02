 

Гугл заплатит за нетрудоустройство азиатов и женщин

 

Американская компания "Гугл" согласилась выплатить более $3,8 млн для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплате труда сотрудников-азиатов и женщин.

Почти $1,4 млн из этих средств пойдут на выплату задолженности по зарплате более чем двум с половиной тысячам сотрудниц компании, работающих на инженерных должностях. Около $1,2 млн получат 1,8 тыс. женщин и 1,2 тыс. соискателей азиатского происхождения, которые пытались устроиться в компанию на должности разработчиков программного обеспечения.


Кроме того, Гугл согласилась пересмотреть свои правила найма и оплаты труда и исправить любые несоответствия для недопущения дискриминации, говорится в сообщении Минтруда США.



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APN.ru