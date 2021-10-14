Женщины в России на схожих позициях зарабатывают на 30% меньше мужчин

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме заявил:

"Дифференциация заработной платы по гендерному признаку, которая сегодня существует в Европе, находится в диапазоне 16-19% между мужчинами и женщинами, в России этот показатель выше - 29%".

Котяков сказал, что только 36,5% работающих женщин довольны заработной платой, около 80% женщин удовлетворены условиями труда.

78 млн российского населения -- женщины.

58% от общего числа россиян с высшим образованием -- женщины.

Доля работающих женщин в структуре занятости -- 49%.



