 

Женщины в России на схожих позициях зарабатывают на 30% меньше мужчин

 

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме заявил:

"Дифференциация заработной платы по гендерному признаку, которая сегодня существует в Европе, находится в диапазоне 16-19% между мужчинами и женщинами, в России этот показатель выше - 29%".

Котяков сказал, что только 36,5% работающих женщин довольны заработной платой, около 80% женщин удовлетворены условиями труда.

78 млн российского населения -- женщины.

58% от общего числа россиян с высшим образованием -- женщины.

Доля работающих женщин в структуре занятости -- 49%.



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APN.ru