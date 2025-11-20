Госдума приняла ряд законов касательно МРОТ и налогов

В третьем, окончательном чтении принят закон об изменениях в налоговом законодательстве, который предусматривает

на добавленную стоимость с 20-ти до 22 процентов. Запланировано

поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, при котором тот освобождается от уплаты НДС. С 2026 года он падает с 60 миллионов рублей в год до 20 миллионов, а в следующие два года — до 15 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно. В то же время ИТ-отрасль сохранила льготы по НДС.