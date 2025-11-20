 

Госдума приняла ряд законов касательно МРОТ и налогов

Госдума РФ приняла закон, который с 1 января 2026 года повысит налоги для букмекерских контор и тотализаторов в 60 раз.﻿ 
В третьем, окончательном, чтении принят закон об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей в месяц. Предположительно, это повысит заработную плату около 4,6 млн работников.
В третьем, окончательном чтении принят закон об изменениях в налоговом законодательстве, который предусматривает рост налога на добавленную стоимость с 20-ти до 22 процентов. Запланировано поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, при котором тот освобождается от уплаты НДС. С 2026 года он падает с 60 миллионов рублей в год до 20 миллионов, а в следующие два года — до 15 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно. В то же время ИТ-отрасль сохранила льготы по НДС.
С 1 сентября 2026 года будет введён технологический сбор. Его будут выплачивать компании, которые осуществляют ввоз или производство продукции с электронной компонентной базой. Очевидным образом это скажется на стоимости подобных товаров. Все вырученные средства будут направлены на развитие отечественной электроники. 
Также Дума ужесточила условия получения мигрантами полиса ОМС: мигранты смогут получить право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС после пяти лет работы в РФ (сейчас - после трёх). Это, однако, не касается экстренной медицинской помощи.
