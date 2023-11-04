За 10 лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80%
- 04.11.2023, 13:08,
- Новости
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По словам
главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, всего за десять лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80% (в 2022 году -- 79%).
Теперь Банк России начал тестировать операции с цифровым рублём. "На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. В тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России. Согласно планам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года", -- пишет ТАСС.
На данный момент глава Банка России уверяет, что перевод зарплат, стипендий, пенсий на цифровой рубль может быть только добровольным.
Разницу между цифровым рублём и криптовалютой (биткойном) Набиуллина обозначила так
: за цифровой рубль отвечает Центробанк, а за криптовалюту не отвечает никто.