 

За 10 лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80%

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, всего за десять лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80% (в 2022 году -- 79%).
Теперь Банк России начал тестировать операции с цифровым рублём. "На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. В тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России. Согласно планам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года", -- пишет ТАСС
На данный момент глава Банка России уверяет, что перевод зарплат, стипендий, пенсий на цифровой рубль может быть только добровольным.
Разницу между цифровым рублём и криптовалютой (биткойном) Набиуллина обозначила так: за цифровой рубль отвечает Центробанк, а за криптовалюту не отвечает никто. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях хотя бы частично
» Почта России готовится открыть собственный банк
» Минфин против дензнаков нового поколения
» Крым вошел в рублевую зону
» Альфа-банк трещит по швам
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За 10 лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80%

  • 13:08
  • 188

Украинцы атакуют российские регионы, заведено 70 уголовных дел против священников УПЦ, в т.ч. 16 митрополитов

  • 12:36
  • 212

В московских аэропортах могут ввести дактилоскопирование мигрантов, уже раскрыто более 2 тыс. преступлений

  • 11:06
  • 205

Хакеры с Украины и из стран НАТО массово атакуют сайты выставки "Россия"

  • 10:51
  • 211

В РФ нелегальные мигранты могут открывать счета, регистрировать автомобили и заключать браки

  • 20:21
  • 408

Два человека тяжело ранены при украинском обстреле Шебекина, при обстреле Чаплинки Херсонской области девятеро погибших

  • 15:00
  • 494
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru