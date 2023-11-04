За 10 лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80%

На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. В

тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России.

Согласно планам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года", -- пишет ТАСС

Теперь Банк России начал тестировать операции с цифровым рублём. "