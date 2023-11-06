Россиянам посоветовали не откровенничать с "умной техникой"

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что "умная техника" собирает информацию о своих владельцах, поскольку "алгоритмы умных гаджетов основаны на человеческих привычках, словах и действиях". Мясоедов посоветовал не называть личные данные рядом с такими устройствами, поскольку они могут стать добычей мошенников, хакеры смогут атаковать смартфоны и получать доступ к банковским приложениям и деньгам.

Мясоедов порекомендовал "приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств", но с авторитетными брендами тоже всё неоднозначно. Так, компания "Эпл" обвиняла компанию "Гугл" в слежке за пользователями, заявляя, что "Apple обращается к данным пользователя только тогда, когда это необходимо, в то время как Google постоянно собирает информацию из аккаунта пользователя". При этом "Гугл" является основной поисковой системой в устройствах "Эпл".







