В рамках операции "Нелегал" из РФ выдворили более 19 тысяч нелегалов, Россотрудничество развивает сеть Русских домов в Африке

В рамках федеральной операции «Нелегал – 2025» правоохранители приняли решение о выдворении и депортации из России более 19 тысяч иностранцев, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. За время проведения операции выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, среди которых свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания и более 28 тысяч нарушений трудовой деятельности. За 2025 год следователи возбудили 4,8 тысячи уголовных дел по факту организации незаконной миграции, а также 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям со стороны мигрантов.

Россотрудничество работает над расширением сети Русских домов и партнёрских организаций в Африке. Руководитель агентства Евгений Примаков сказал, что уже есть "решение президента по открытию Русского дома, российского культурного центра в Анголе. В довольно высокой степени проработки возможность открытия в Мали. Это официальные центры".

"Кроме этого, мы подписываем соглашения с местными организациями, так называемые партнёрские Русские дома. Их уже больше 24, насколько я помню. Из них две трети работают в Африке, это партнерские организации. Они находятся и в ЦАР, и в Мали, и в Гане, и в Кот-д’Ивуаре, и в Буркина-Фасо", - добавил Примаков.