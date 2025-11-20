 

В рамках операции "Нелегал" из РФ выдворили более 19 тысяч нелегалов, Россотрудничество развивает сеть Русских домов в Африке

 

В рамках федеральной операции «Нелегал – 2025» правоохранители приняли решение о выдворении и депортации из России более 19 тысяч иностранцев, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. За время проведения операции выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, среди которых свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания и более 28 тысяч нарушений трудовой деятельности. За 2025 год следователи возбудили 4,8 тысячи уголовных дел по факту организации незаконной миграции, а также 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям со стороны мигрантов.

 

Россотрудничество работает над расширением сети Русских домов и партнёрских организаций в Африке. Руководитель агентства Евгений Примаков сказал, что уже есть "решение президента по открытию Русского дома, российского культурного центра в Анголе. В довольно высокой степени проработки возможность открытия в Мали. Это официальные центры".

"Кроме этого, мы подписываем соглашения с местными организациями, так называемые партнёрские Русские дома. Их уже больше 24, насколько я помню. Из них две трети работают в Африке, это партнерские организации. Они находятся и в ЦАР, и в Мали, и в Гане, и в Кот-д’Ивуаре, и в Буркина-Фасо", - добавил Примаков.


 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» За 20 дней операции "Нелегал" в Москве и Подмосковье отловили около 7 тысяч нелегалов, подлежащих выдворению
» Каждый второй мигрант, получивший ВНЖ в РФ в 2023 году, оформил фиктивное отцовство
» Бастрыкин: возросло число совершённых мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений
» В России на 114% увеличилось число нарушений со стороны мигрантов
» В Москве поймали 2,6 тысяч нелегальных мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Генштабе заявили о том, что ВС РФ взяли под контроль Купянск

  • 22:29
  • 351

ЕС выступил против "мирного плана" США; Германия выразила готовность поддерживать Украину, несмотря на коррупцию

  • 18:26
  • 455

Госдума приняла ряд законов касательно МРОТ и налогов

  • 17:56
  • 418

Половина британских писателей считают, что ИИ их заменит; "Яндекс" хочет развить сознание у ИИ

  • 14:38
  • 389

Минфин РФ будет бороться с наличкой, в вагонах ВСМ будут камеры биометрического контроля

  • 14:09
  • 495

В Москве доля новостроек-небоскрёбов увеличилась в 4 раза за 2 года; в России нехватка дворников, слесарей и электриков

  • 13:38
  • 483
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram