 

Маск стократно окупил свои вложения в предвыборную кампанию Трампа

Исполнительный директор "Теслы" и владелец Х Илон Маск всего за неделю увеличил своё состояние на $35 млрд, и сейчас оно оценивается в 348 миллиардов долларов. Для сравнения: на предвыборную кампанию Дональда Трампа Маск потратил около 200 миллионов долларов, и после победы Трампа на президентских выборах в США акции Маска резко выросли

На втором месте находится основатель компании "Амазон" Джефф Безос, его состояние оценивается в $219 млрд. Замыкает тройку руководитель корпорации "Оракл" Ларри Эллисон, его состояние оценивается в $206 млрд.

Самым богатым россиянином является Владимир Потанин ($31,9 млрд). 

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