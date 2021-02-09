Илон Маск сказал, что ковид уменьшил его веру в человечество

Мультимиллиардер и изобретатель Илон Маск сказал
, что не собирается прививаться от ковида, поскольку не находится в группе риска, как и его дети. Кроме того, он заявил, что иррациональность происходящего поставила под сомнение его веру в человечество. Маск считает локдауны большой ошибкой; по его мнению, необходимо было защитить лишь наиболее уязвимых.
В то же время главный инфекционист США, пропагандист локдаунов, масок и вакцин доктор Энтони Фаучи уже сейчас говорит
, что истреблению коронавируса помешают антипрививочники. По его мнению, коллективный иммунитет может быть достигнут лишь в том случае, если во всех странах вакцинируют "от 70% до 85%" населения.