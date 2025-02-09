 

Маск выяснил, что США ежегодно выплачивают $100 млрд неустановленным лицам

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил, что Министерство финансов страны ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам "без личного номера социального страхования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность".
"Когда я спросил, знает ли кто-нибудь в Минфине хотя бы приблизительно, какой процент этих платежей является безоговорочным и очевидным мошенничеством, единогласный ответ сводился к тому, что речь идёт примерно о половине, то есть $50 млрд в год или $1 млрд еженедельно. Это безумие в крайней степени, с которым нужно немедленно разобраться", - подчеркнул Маск.
По итогам обсуждения проблемы между представителями DOGE и Минфина было решено, что теперь все государственные выплаты будут должным образом классифицироваться для дальнейшего аудита. Любой денежный перевод должен будет сопровождаться пояснением необходимости этой выплаты. Также будет действовать и регулярно обновляться список лиц, которые могут быть мертвы на момент перевода или имеют связи с террористическими группировками.
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа DOGE приступило к масштабной ревизии трат из бюджета США. 24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало сочтенные ненужными госконтракты примерно на $420 млн, всего же Маск рассчитывает сократить госрасходы США на $2 трлн. 
 
Окружной судья штата Нью-Йорк временно ограничил для департамента эффективности государственного управления и его главы Илона Маска доступ к документам Минфина США, содержащим конфиденциальные данные американцев. 
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