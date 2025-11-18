В Самаре один человек сбил ребёнка на пешеходном переходе, а наказать могут другого

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Самаре некто Артур Маркарян пронёсся на красный сигнал светофора и сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидцев, она взлетела «как тряпичная кукла» на высоту около двух метров и упала лицом на асфальт. Состояние ребёнка было тяжёлым: потеря сознания, разодранное лицо, многочисленные ушибы, сотрясение. Ребёнка госпитализировали и смогли спасти благодаря парню по имени Денис, который оказал ей помощь и попросил других прохожих вызвать скорую помощь. Всё это время Маркарян просто стоял в сторонке. Он же позвонил в полицию.

аписал заявление в полицию за нанесённые ему побои, и в отношении Дениса возбудили уголовное дело ( по обновлённой информации , пока не возбудили). Сам же Маркарян отделался штрафом за проезд на красный свет. Между Денисом и Маркаряном произошла короткая потасовка, в результате Маркарян н

В Петербурге мигрант ограбил студента. Также в Петербурге уроженец Узбекистана избил и порезал сожительницу, затем избил полицейского осколком крышки унитаза и получил за всё это год тюрьмы.

В Камышине мигранты избили молодого человека.

Томский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима военного Амырака С. за многократные оскорбления русских сослуживцев из-за их национальности (также он их избивал и угрожал заточкой).