В Астраханской области и Югре задержаны организаторы незаконной миграции

Также в Югре силовики задержали троих уроженцев Таджикистана и жительницу города Ханты-Мансийска по подозрению в организации незаконного пребывания
на территории региона более 250 иностранцев через учебный центр и фиктивные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России.
По сообщениям телеграм-канала "Многонационал", в Екатеринбурге педофил из Азербайджана (который уже попал в поле зрения правоохранительных органов за хулиганство, но не был заключён в СИЗО) изнасиловал
двенадцатилетнюю девочку, а в Иванове армянин, уже имеющий множество штрафов и административных наказаний, насмерть сбил женщину
на пешеходном переходе. Во Владивостоке трое армян обстреляли
не уступившую им дорогу семейную пару в автомобиле.