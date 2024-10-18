 

В Астраханской области и Югре задержаны организаторы незаконной миграции

В Астраханской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении трёх сотрудников многофункционального миграционного центра, их подозревают в организации незаконной миграции (принятии экзаменов по русскому языку и основам законодательства РФ у иностранных граждан без соблюдения требований действующего законодательства, без фактической проверки минимального уровня знаний). 
Также в Югре силовики задержали троих уроженцев Таджикистана и жительницу города Ханты-Мансийска по подозрению в организации незаконного пребывания на территории региона более 250 иностранцев через учебный центр и фиктивные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России. 
 
По сообщениям телеграм-канала "Многонационал", в Екатеринбурге педофил из Азербайджана (который уже попал в поле зрения правоохранительных органов за хулиганство, но не был заключён в СИЗО) изнасиловал двенадцатилетнюю девочку, а в Иванове армянин, уже имеющий множество штрафов и административных наказаний, насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Во Владивостоке трое армян обстреляли не уступившую им дорогу семейную пару в автомобиле.
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