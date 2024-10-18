В Астраханской области и Югре задержаны организаторы незаконной миграции

ледственные органы возбудили уголовное дело в отношении трёх сотрудников многофункционального миграционного центра, их подозревают в организации незаконной миграции (принятии экзаменов по русскому языку и основам законодательства РФ

у иностранных граждан без соблюдения требований действующего законодательства, без фактической проверки минимального уровня знаний).

В Астраханской области с