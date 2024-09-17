 

В Москве мигрант сбил насмерть ребёнка на пешеходном переходе, в Подмосковье хотят ограничить работу мигрантов

16 сентября на северо-западе Москвы двадцатилетний мигрант из Таджикистана проехал на красный свет и сбил двух детей на пешеходном переходе, в том числе одного - насмерть. 
В Подмосковье намерены в 2025 году отказаться от мигрантов в сфере торговли, уличного питания, социальных услуг, спорте, досуге, здравоохранении, образовании. За три года жалобы на работу мигрантов существенно выросли. Вместе с тем, эти ограничения не будут распространяться на мигрантов из стран ЕАЭС.   

В Ростовской области задержан "иностранец из одной из стран СНГ", который готовил теракты на территории региона по заданию спецслужб Украины, где он прошёл подготовку. У него изъяли средства связи и элементы самодельных взрывных устройств.
В Екатеринбурге азербайджанцам, устроившим стрельбу в ТРЦ, назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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