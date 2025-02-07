В Белгороде боец ММА пролетел на красный свет и убил двух женщин-фельдшеров

В Белгороде внедорожник БМВ X7, за рулём которого был боец ММА Рамазан Гаджимурадов, со скоростью более 100 км/ч на красный свет пролетел перекрёсток и
влетел в машину скорой помощи, убив двух женщин-фельдшеров. По другой информации
, за рулём БМВ Гаджимурадова находился некто Иса А., в состоянии алкогольного опьянения.
Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. От удара машину скорой помощи отбросило на тротуар, и она врезалась в стену здания. У Ольги Любимовой осталась дочь, у Марины Паровышник — два сына. По информации
телеграм-канала "Многонационал", жители Белгорода и родственники погибших медиков боятся, что виновник может уйти от ответственности.
Это уже второе за неделю смертельное ДТП, совершённое грубо нарушившим правила дорожного движения водителем БМВ. В Ижевске Ганбаров Амал Охил Оглы из Азербайджана (сообщается
, что у него есть паспорт РФ) сбил насмерть на пешеходном переходе преподавательницу местного вуза. С октября у Ганбарова было 57 неоплаченных штрафов, он много раз становился участником резонансных ДТП, в том числе ездил с перевёрнутыми номерами
, но выходил сухим из воды.