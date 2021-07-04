Экоактивисты заставили Би-Би-Си удалить из последствий изменения климата всё хорошее

Британский канал "Би-Би-Си" подготовил для школьников обучающую программу по географии, где, среди прочего, перечислялись и возможные положительные последствия изменения климата (появление новых судоходных маршрутов из-за таяния льдов, тёплые зимы, меньшие счета за отопление, появление новых плодородных земель и ресурсов). Экоактивисты назвали
такой подход "абсолютным безобразием" и "пропагандой углеводородного топлива", которая "создаст у учащихся представление, будто изменение климата -- это хорошо". После этого в списке последствий изменения климата остался только негатив: засухи, подъём уровня моря, возрастающие риски наводнений.