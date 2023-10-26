 

Что думают американцы об изменении климата

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), американские сторонники демократов и республиканцев сильно расходятся во взглядах на изменение климата. 57% республиканцев считают, что учёные вообще или почти не понимают, как изменение климата влияет на конкретные погодные проявления, 59% считают, что они не понимают и причин изменения климата, и 71% республиканцев считают, что учёные не имеют понятия, что с этим делать. Напротив, 85% демократов считают, что учёные хорошо или хотя бы отчасти понимают причины и влияние изменения климата, 75% демократов верят, что учёные знают, что с этим делать. 49% республиканцев считают, что учёные-климатологи слишком вмешиваются в политическую повестку, 75% демократов считают, что вмешиваются они, наоборот, недостаточно.
88% демократов грустят и беспокоятся за планету, когда смотрят новости про изменение климата. 78% республиканцев, когда видят такие сюжеты, думают, что людьми пытаются манипулировать. 58% республиканцев считают, что этой теме уделяют слишком много внимания (среди демократов так думают только 12%).



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