 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области

 

Два мирных жителя получили ранены при атаках украинских дронов в Белгородской области: в Валуйском округе на участке автодороги Борки - Казинка в результате удара дрона по автомобилю ранен восемнадцатилетний парень, ещё один человек ранен при детонации FPV-дрона в селе Никольское.

При атаке ВСУ на Рязанскую область загорелось предприятие.

В ДНР священник Владимир Шутов, его жена и семья прихожан с ребёнком пытались эвакуироваться из-под Константиновки (где в настоящее время идут бои) в сторону позиций ВС РФ; по свидетельству очевидцев, все они были убиты украинскими дронами и миномётами.
