ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранены при атаках украинских дронов в Белгородской области: в Валуйском округе на участке автодороги Борки - Казинка в результате удара дрона по автомобилю ранен восемнадцатилетний парень, ещё один человек ранен при детонации FPV-дрона в селе Никольское.

При атаке ВСУ на Рязанскую область загорелось предприятие.