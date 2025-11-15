 

Члены правительства Молдавии учились в Москве на льготных условиях, но это не помешало им закрыть Русский дом

Многие члены правительства Молдавии, которое приняло решение закрыть Русский дом в Кишиневе, являются выпускниками высших учебных заведений Москвы и "получили на льготных условиях прекрасное образование", но побоялись выступить в защиту русской культуры, рассказала глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова, которая накануне так и не дождалась разрешения выступить в парламенте, где более девяти часов обсуждалось это решение.

"Я очень разочарована тем, что ряд членов правительства Молдавии, которое одобрило и представило в парламент решение о закрытии Русского дома, учились в Москве, получив образование в высших учебных заведениях, которые считаются одними из лучших в мире и где учатся сегодня сотни юношей и девушек из нашей страны. Их фамилии были названы в ходе вчерашней дискуссии в парламенте. Это и недавно назначенный премьером Александр Мунтяну, который является выпускником МГИМО. Выпускниками этого престижного института являются бывший премьер Юрий Лянкэ, и экс-глава МИД Николай Попеску, в России учился министр инфраструктуры Владимир Боля, другие политики. Жаль, что, получив на льготных условиях прекрасное образование, которое позволило сделать успешную карьеру, они сегодня забыли об этом. И в борьбе за русскую культуру, которую любит и уважает молдавский народ, оказались на другой стороне - с теми, кто не понимает значения этого явления".

В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник. В феврале нынешнего года МИД Молдавии принял решение закрыть Русский дом.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Государственным языком Молдавии стал румынский
» Яап де Хооп Схеффер: НАТО не интересует приднестровский конфликт
» Приднестровье решит вопрос о независимости всенародным голосованием.
» Воронин остался президентом Молдавии
» Молдавия обвиняет Россию во вмешательстве в избирательную кампанию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области

  • 16:19
  • 157

В США создали ИИ-приложение для "общения с умершими"

  • 16:00
  • 245

Члены правительства Молдавии учились в Москве на льготных условиях, но это не помешало им закрыть Русский дом

  • 14:53
  • 264
Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

В США, 30 лет спустя, девочки гораздо меньше хотят замуж, и меньше желание молодёжи заводить детей

  • 21:09
  • 497

В Думу внесли законопроект об отключении услуг связи по запросу ФСБ

  • 19:54
  • 562
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram