Многие члены правительства Молдавии, которое приняло решение закрыть Русский дом в Кишиневе, являются выпускниками высших учебных заведений Москвы и "получили на льготных условиях прекрасное образование", но побоялись выступить в защиту русской культуры, рассказала глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова, которая накануне так и не дождалась разрешения выступить в парламенте, где более девяти часов обсуждалось это решение.

"Я очень разочарована тем, что ряд членов правительства Молдавии, которое одобрило и представило в парламент решение о закрытии Русского дома, учились в Москве, получив образование в высших учебных заведениях, которые считаются одними из лучших в мире и где учатся сегодня сотни юношей и девушек из нашей страны. Их фамилии были названы в ходе вчерашней дискуссии в парламенте. Это и недавно назначенный премьером Александр Мунтяну, который является выпускником МГИМО. Выпускниками этого престижного института являются бывший премьер Юрий Лянкэ, и экс-глава МИД Николай Попеску, в России учился министр инфраструктуры Владимир Боля, другие политики. Жаль, что, получив на льготных условиях прекрасное образование, которое позволило сделать успешную карьеру, они сегодня забыли об этом. И в борьбе за русскую культуру, которую любит и уважает молдавский народ, оказались на другой стороне - с теми, кто не понимает значения этого явления".

В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник. В феврале нынешнего года МИД Молдавии принял решение закрыть Русский дом.