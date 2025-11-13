Являются ли русские люди – в своей массе – коллективистами?









Недавно в РФ ВЦИОМ выпустил ряд социологических исследований, в которых делаются выводы, что основная часть граждан РФ (а нужно отметить, что более 80% нынешних граждан РФ – русские по национальности, таким образом, это социологическое исследование в основном касается русских по национальной принадлежности) – коллективисты. Основываясь на этих исследованиях, видные кремлёвские пропагандисты сразу выпустили ряд статей, где утверждают, что основное отличие граждан РФ от государств ”прогнившего Запада” – то, что основная часть граждан РФ – коллективисты, а основная часть граждан государств Запада – индивидуалисты.





Проверим эти утверждения на практике.





В детстве, в середине 1980-х годов, я несколько раз был в детском пионерском лагере "Космос”, что находится в Двуреченском районе Свердловской области, лагерь этот принадлежал СВЕРДНИИХиммашу – институту, относящемуся к Министерству Среднего Машиностроения СССР (сейчас это – "Росатом”). Подавляющая часть детей, отдыхавших тогда в этом лагере – дети сотрудников этого института. В лагере постоянно отдыхали дети из чешского городка Домажлице, пригорода Пльзеня. Я постоянно наблюдал разительное отличие поведения русских детей от чехов. Русские вели себя "кто в лес, кто по дрова", никогда не демонстрировали коллективной воли. В отличие от чехов, которые постоянно вели себя как единый коллектив, и никто из чешских детей не демонстрировал индивидуальность, в отличие от русских.





Второй пример: обязательное наличие штор на окнах русских домов и квартир и отсутсвие штор в домах и квартирах подавляющего числа ведущих стран Запада (особенно этим отличаются германские государства и государства, где германцы составляют значительную часть населения). То есть, русские не любят показывать то, что происходит в их квартирах, окружающим, ведут себя как типичные индивидуалисты. А жители стран Запада – наоборот, демонстрируют всем своё грязное бельё, показывая свой коллективизм (им нечего скрывать от своего коллектива).





Третий пример. В русской культуре стукачество считается позорным явлением, русские почти не пишут доносов (выражение советского писателя Довлатова "а кто написал 4 миллиона доносов?", как показали документы из советских архивов, не соответствовало действительности: в СССР граждане очень мало писали доносов, и основная масса этих доносов вообще не рассматривалась советскими спецслужбами), в отличие от стран Запада, где написать донос на соседа – в порядке вещей. Это говорит о русских как об индивидуалистах и о жителях стран Запада как коллективистах.





Четвёртый пример. Во время Первой Мировой войны Россия потеряла убитыми на фронте около 800 тысяч своих военнослужащих, Б ритания – около 1 миллиона человек, Франция – около 1,4 миллиона человек, Германия – 2 миллиона человек. Но именно русские солдаты массово побежали с фронта, продемонстрировав крайний индивидуализм. Немцы, британцы и французы до самого окончания войны с фронта не бежали, продемонстрировав сильное чувство коллективизма.

Некоторые говорят, что всему виной – нерешённость "земельного вопроса в России", под этим подразумевая, что не вся помещичья земля была отдана русским крестьянам. Но на конец 1916 года около 80% сельскохозяйственных земель в России уже принадлежало крестьянам. В отличие от Британии, где 99% сельскохозяйственных земель на тот момент принадлежало латифундистам, в Германии и Франции на тот момент около 50% сельскохозяйственных земель принадлежало помещикам.





Пятый пример. В РФ профсоюзное движение не развито, в отличие от стран Запада, где независимые профсоюзы зачастую диктуют правительствам свою повестку. Более того, в странах Запада на душу населения намного больше различных клубов, стрелковых, правозащитных и прочих организаций по интересам, чем в РФ. Это наглядно показывает, что жители стран Запада – намного большие коллективисты, чем граждане РФ.



