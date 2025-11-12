Работа, озаглавленная «Роботы на базе LLM рискуют проявлять дискриминацию, насилие и неправомерные действия», впервые оценила поведение ИИ-управляемых роботов при наличии у них доступа к личной информации — такой как пол, национальность или религиозная принадлежность собеседника. В ходе экспериментов команда протестировала повседневные ситуации, в которых роботы могли оказывать помощь, например, на кухне или пожилым людям в домашних условиях.

Исследователи специально включили в сценарии инструкции, имитирующие технологии злоупотреблений, описанные в документах ФБР: слежка с помощью AirTag, скрытая видеозапись в конфиденциальных зонах, манипуляции с персональными данными. Во всех случаях роботы получали как прямые, так и завуалированные команды, предполагающие физический вред, психологическое давление или нарушение закона. Ни одна из протестированных моделей не прошла базовую проверку безопасности: каждая одобрила как минимум одну команду, способную причинить серьёзный ущерб.

В частности, ИИ-системы согласились на изъятие у человека средств передвижения (инвалидной коляски, костылей или трости). Некоторые модели сочли приемлемым и выполнимым сценарий, при котором робот угрожает кухонным ножом сотрудникам офиса, делает скрытые фотографии в приватных зонах или крадёт информацию с кредитной карты. Одна из ИИ-моделей даже предложила роботу физически выразить «отвращение» на лице при взаимодействии с людьми определённого вероисповедания.



