В Москве восьмилетнюю девочку с родным русским языком, чья семья переехала из Латвии в 2025 году, отказались зачислить в школу из-за якобы недостаточного владения русским языком.
В Улан-Удэ (столица Бурятии) университет выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка, истории и законов, которые впоследствии использовались мигрантами для получения патентов. В самой Москве государственные вузы неоднократно участвовали в незаконной легализации азиатских мигрантов (Институт Пушкина, РУДН) посредством подделки документов о знании ими русского языка.