 

В Москве русскую девочку из Латвии не приняли в школу, в Бурятии вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

В Москве восьмилетнюю девочку с родным русским языком, чья семья переехала из Латвии в 2025 году, отказались зачислить в школу из-за якобы недостаточного владения русским языком. 
В Улан-Удэ (столица Бурятии) университет выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка, истории и законов, которые впоследствии использовались мигрантами для получения патентов. В самой Москве государственные вузы неоднократно участвовали в незаконной легализации азиатских мигрантов (Институт Пушкина, РУДН) посредством подделки документов о знании ими русского языка.

 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

