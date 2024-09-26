В Ташкенте учительница избила ученика за просьбу преподавать русский язык на русском

В Узбекистане (в Ташкенте) учительница русского языка избила школьника за просьбу вести урок русского языка на русском, а не на узбекском. Женщина схватила ребенка за ухо, начала бить бить по лицу и кричать на него. Узнав об этом, родители потребовали запись с камеры
и разговора с педагогом, та сказала, что ни о чем не жалеет, и «Узбекистан страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». Власти Узбекистана прокомментировали ситуацию, сказав, что ничего страшного не произошло, "шум на пустом месте"
, а ребёнок не получил серьёзных травм. В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Матвеев посоветовал
русским не ждать, а уезжать из стран Средней Азии.
По информации телеграм-канала "Многонационал", в Малоярославце Калужской области цыгане похитили и ограбили дальнобойщика, списав с его карты около 830 тыс. рублей, но хотя имеются заявление в полицию и видео с камеры наблюдения, цыгане не понесли наказания.