 

В Ташкенте учительница избила ученика за просьбу преподавать русский язык на русском

В Узбекистане (в Ташкенте) учительница русского языка избила школьника за просьбу вести урок русского языка на русском, а не на узбекском. Женщина схватила ребенка за ухо, начала бить бить по лицу и кричать на него. Узнав об этом, родители потребовали запись с камеры и разговора с педагогом, та сказала, что ни о чем не жалеет, и «Узбекистан страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». Власти Узбекистана прокомментировали ситуацию, сказав, что ничего страшного не произошло, "шум на пустом месте", а ребёнок не получил серьёзных травм. В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Матвеев посоветовал русским не ждать, а уезжать из стран Средней Азии. 
 
В Кызыле школьники-тувинцы поставили на колени и избили русскую девочку.
 
В РФ сотрудники правоохранительных органов с 2022 года отказали в предоставлении миграционных статусов около 14 тысячам иностранных граждан с поддельными сертификатами о знании русского языка. 
 
По информации телеграм-канала "Многонационал", в Малоярославце Калужской области цыгане похитили и ограбили дальнобойщика, списав с его карты около 830 тыс. рублей, но хотя имеются заявление в полицию и видео с камеры наблюдения, цыгане не понесли наказания.
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