 

В Калужской области мигрантам незаконно оформляли сертификаты о знании русского языка

Сотрудники УФСБ России по Калужской области пресекли деятельность преступной группы, оформлявшей мигрантам сертификаты о знании русского языка:

"На территории Боровского района пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оформлением иностранным гражданам сертификатов о знании русского языка, которые требуются для получения патентов, оформления вида на жительства. Заключён под стражу участник преступной группы".

Офис организации находился в Балабанове и маскировался под центр оказания мигрантам различного рода юридических услуг. Остальные члены преступной группы устанавливаются. 


Басманный суд Москвы освободил из-под стражи заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина и бывшего замглавы этого подразделения Дмитрия Тахтаулова, которые обвиняются в незаконной выдаче разрешений на въезд мигрантов. Обвиняемые вышли из СИЗО и будут находиться под домашним арестом. Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя, который просил продлить фигурантами дела срок содержания под стражей. Обвинение в организации незаконной миграции было предъявлено Фокину в ноябре 2022 года.


 

 


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