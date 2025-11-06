 

В Ульяновске медикам убрали стимулирующие выплаты и таким образом "повысили" зарплату

В Ульяновске повышение зарплаты медицинским работникам обернулось тем, что они не стали получать больше денег, а иногда стали получать меньше денег. Это произошло потому, что зарплата "повысилась" за счёт отмены стимулирующих выплат, причём это признают даже в региональном министерстве здравоохранения:
"Увеличение окладной части и компенсационных выплат должно осуществляться в пределах имеющегося фонда оплаты труда при условии уменьшения объема стимулирующих выплат (за исключением фиксированных выплат) с целью роста доли выплат по окладам в структуре фонда зарплаты медицинских работников".
В итоге целевые показатели достигаются - если врачи работают "на две ставки". Например, в ульяновской Центральной городской клинической больницы отделение, специализирующееся на лечении острой сосудистой патологии головного мозга, обслуживает 400 тысяч населения вместо положенных 150 тысяч человек. Из-за огромной перегрузки в этом подразделении остались только один доктор и три стажера вместо восьми положенных врачей. И подобная ситуация, пишет РГ, наблюдается повсеместно.
КП публикует следующие данные о зарплате врачей в России на 2025 год: Москва - 111 745 рублей; Волгоград — 59 109 рублей; Воронеж — 69 297 рублей; Екатеринбург — 72 707 рублей; Казань — 76 110 рублей; Красноярск — 80 630 рублей; Нижний Новгород — 70 611 рублей; Новосибирск — 81 092 рублей; Омск — 61 707 рублей; Пермь — 68 039 рублей; Ростов-на-Дону — 69 935 рублей; Самара — 64 311 рублей; Санкт-Петербург — 81 596 рублей; Уфа — 72 502 рублей; Челябинск — 74 741 рублей.
Зарплата курьеров и таксистов в Москве достигает 300 000 рублей.
