Некоторые немецкие города отменяют традиционные рождественские ярмарки "по экономическим соображениям", пишет газета "Бильд". Конкретно экономические соображения заключаются в том, что из-за высокой террористической угрозы охранять ярмарки стало дорого, а значит, лучше их вовсе не проводить. Другой способ: ярмарку можно переименовать и уменьшить, это позволит обойти требования, которые предъявляются к организации рождественских ярмарок (и меньшее пространство охранять легче).

В Норвегии дети мигрантов, в том числе двенадцатилетние, рекрутируются уличными бандами, вооружаются гранатами и используются для уличного террора. По норвежскому законодательству, детей младше пятнадцати лет нельзя привлечь к уголовной ответственности.

В Британии, где чернокожий британский гражданин на днях ранил одиннадцать человек (двое из них оказались на грани жизни и смерти) и полиция посчитала, что это не теракт, рекордно выросло число желающих просить убежище (по данным на 2024 год - до более чем 108 000 человек). Один из таких просителей убежища (из Афганистана) на этой неделе зарезал британца, гулявшего с собакой, и ранил ещё двоих, включая четырнадцатилетнего подростка.



