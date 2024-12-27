 

Традиционная рождественская ярмарка в Лондоне была переименована в "Зимнюю"

 

Традиционная рождественская ярмарка в Лондоне превратилась в просто «зимнюю» — там не было ни одного упоминания Рождества или христианства, сообщил британский телеканал GB News. По словам торговцев, администрация ярмарки запретила использовать в оформлении рождественские мотивы, поскольку «не все горожане отмечают Рождество». Старейший рождественский базар Англии в городе Линкольн в этом году отменили из-за «значительного риска для общественной безопасности», рынки в Брайтоне и Феликсстоу тоже были отменены.

 

В Гамбурге садовника оштрафовали за установку ёлки перед детским садом, потому что руководство детсада не планировало устанавливать елку из-за стремления к «религиозному равенству».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Германии директор компании "незаконно" поставил в детсаду ёлку и был оштрафован на 3000 евро
» Фестиваль "Русское Рождество" в Шуе и новый туристический маршрут по Приневским святыням
» Законопроект о штрафах за летнюю резину зимой внесен в Думу
» Американцам с трудом разрешили праздновать Рождество
» В Москве открылась XVIII Международная книжная выставка
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Подводя итоги 2024

Подводя итоги 2024

Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Традиционная рождественская ярмарка в Лондоне была переименована в "Зимнюю"

  • 23:45
  • 239
Подводя итоги 2024

Подводя итоги 2024

Вирусолог вылечила себя от рака и получила осуждение учёного сообщества

  • 13:01
  • 1 725

В Москве исламисты готовили атаку на отделение полиции, в Екатеринбурге Дед Мороз помог задержать педофила

  • 12:37
  • 391

ВСУ атакуют российские регионы, в Белгородской области шестеро раненых

  • 12:24
  • 278

Путин рассказал о сохранении и оплате транзита газа через Суджу, ВСУ глубоко окапываются в Курской области

  • 20:51
  • 473
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru