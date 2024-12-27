Традиционная рождественская ярмарка в Лондоне была переименована в "Зимнюю"

Традиционная рождественская ярмарка в Лондоне превратилась в просто «зимнюю» — там не было ни одного упоминания Рождества или христианства, сообщил британский телеканал GB News. По словам торговцев, администрация ярмарки запретила использовать в оформлении рождественские мотивы, поскольку «не все горожане отмечают Рождество». Старейший рождественский базар Англии в городе Линкольн в этом году отменили из-за «значительного риска для общественной безопасности», рынки в Брайтоне и Феликсстоу тоже были отменены.

В Гамбурге садовника оштрафовали за установку ёлки перед детским садом, потому что руководство детсада не планировало устанавливать елку из-за стремления к «религиозному равенству».